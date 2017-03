Come registrare un Nintendo User ID personalizzato per Switch

sta per arrivare nei negozi: in attesa di poter mettere le mani sulla nuova console vi mostriamo come registrare il vostropersonalizzato da utilizzare come nickname per identificarvi sui servizi online della nuova piattaforma.

Il Nintendo User ID non sostituirà Nintendo Account e Nintendo Network ID bensì si affiancherà a questi: tramite il Nintendo Account sarà possibile gestire tutti gli aspetti del profilo mentre il Network ID resterà attivo per accedere all'eShop su Wii U e 3DS, nonchè a Miiverse, servizio non presente su Switch. Una del novità introdotte con Nintendo Switch riguarda proprio l'acquisto dei contenuti digitali, i quali dal 3 marzo saranno legati all'account e non più alla console come succedeva in passato.

Per quanto riguarda il Nintendo User ID, questo verrà utilizzato su Switch e potrà essere utilizzato per accedere al nostro account e per avere una propria identità online, in maniera simile alla GamerTag e al PlayStation Network ID. Potete registrare il vostro User ID seguendo questa procedura:

Collegatevi alla pagina di gestione del Nintendo Account da PC, Mac o smartphone

Effettuate il login inserendo le credenziali di accesso (email e password) del Nintendo Account

Recatevi nella scheda Informazioni Utente e scorrete fino a visualizzare la sezione ID Utente

Proprio nel campo "ID Utente" dovrete inserire il vostro nuovo Nintendo User ID da utilizzare con Nintendo Switch. Precisiamo che non sarà possibile scegliere username già selezionati da altri utenti, per questo vi consigliamo di affrettarvi a registrare il vostro nickname personalizzato.