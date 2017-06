ha aperto recentemente un sito teaser per un nuovo progetto apparentemente denominato. La pagina parla di un uovo dorato dal quale nascerà una nuova eroina...

Il sito purtroppo non rivela ulteriori dettagli in merito, Golden Egg Tsun Tsun Starter dovrebbe essere svelato ufficialmente sul prossimo numero di Dengeki PlayStation, in arrivo nelle edicole giapponesi giovedì 8 giugno. I primi leak potrebbero fare capolino in rete già nella giornata di domani, vi invitiamo quindi a restare sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutte le novità e gli aggiornamenti in merito.