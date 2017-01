Compra Splatoon come regalo di Natale e trova un film per adulti nella custodia

Una bambina di sette anni ha trovato un film vietato ai minori nella custodia di, gioco ricevuto come regalo di Natale: questa storia arriva da West Chester, Ohio, e sta destando molto interesse tra i media americani, e non solo.

Kristy Greider è una giovane mamma che ha deciso di regalare alla figlia una Wii U con una copia di Splatoon, tutto il materiale è rigorosamente originale, nuovo e sigillato, acquistato in un negozio della catena Target. Al momento di aprire la confezione però la piccola non ha trovato il gioco tanto desiderato bensì il DVD di un film per adulti.

Kristy è rimasta molto sorpresa ed ha commentato così la vicenda ai microfoni di WLWT: "Ero molto, molto arrabbiata.... e adesso mi chiedo come sia potuto accadere un simile errore. Non voglio dare la colpa a Target ma penso che il loro distributore abbia delle responsabiòità in questa storia. Quando ho visto che mia figlia ha afferrato il DVD, sono rimasta senza parola, mi ha subito chiesto perchè le due donne ritratte sulla parte frontale fossero nude e poi ha pianto. Le ho spiegato che deve esserci stato un malinteso e che Babbo Natale e i suoi elfi non sono responsabili dell'errore."

La donna ha fatto sapere che continuerà a coinvolgere i media e le associazioni di tutela dei consumatori per fare luce su quanto accaduto e non esclude di chiedere spiegazioni direttamente a Nintendo.