Compra una copia usata di GTA V e trova la droga dentro la custodia

Kotaku riporta una notizia decisamente curiosa: un ragazzino di 11 anni ha acquistato una copia usata diin un negozio di Tallahassee (in Florida), arrivato a casa però la buffa scoperta, all'interno della custodia era infatti presente una bustina di metanfetamina.

La storia è stata racconata da Kayla McAllister, mamma del giovanissimo ragazzo protagonista della vicenda. La bustina era sapientemente nascosta all'interno del manuale, una volta scoperta, la mamma ha subito avvertito la polizia locale, la quale ha fatto i dovuti controlli confermando la presenza della droga.

La signora si è quindi rivolta al negozio per chiedere spiegazioni, ricevendo in cambio delle scuse e una copia nuova di Grand Theft Auto V. Le indagini sono ancora in corso e attualmente non è chiaro come la metanfetamina sia effettivamente finita tra le pagine del manuale di un gioco usato.