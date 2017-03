Con Breath of the Wild, Nintendo ha preferito la fluidità di gioco alla grafica

Nella giornata di ieri,ha pubblicato un bonus video per la serie making of di: è stata una buona occasione, per gli autori, di discutere di alcuni interessanti aspetti delle fasi di sviluppo dell'acclamato open world.

In particolare, l'art director Satoru Takizawa ha parlato di quanto sia stato complesso riuscire a realizzare un mondo graficamente gradevole senza, però, che questo andasse a compromettere la fluidità di gioco e la responsività del gameplay; fattori primari e imprescindibili per la buona riuscita del titolo.

"In qualità di responsabile del design e del lato artistico, ovviamente volevo una grafica che fosse stupenda e realistica. Ma quando abbiamo dovuto decidere se rendere il gioco più bello o migliorare la responsività del gameplay, abbiamo sempre scelto di dare priorità alle feature di gioco. Spero che i giocatori si avventurino personalmente nell'esperienza, e che non si limitino a guardare i video del gioco".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile per Nintendo Switch e Wii U.