Con Donald Trump i videogiochi costeranno di più negli USA?

Con l'arrivo alla Casa Bianca di, anche il mercato videoludico statunitense potrebbe subire alcune ripercussioni. Come sappiamo, il neo Presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler attuare un programma politico che metta in risalto il lavoro 'degli americani per gli americani', il che potrebbe condurre a dei seri intoppi con i mercati esteri.

Nello specifico, parliamo della apparente volontà di Trump di applicare dei dazi sulle importazioni dall'estero, compresi naturalmente i prodotti, software e hardware, facenti parte dell'industria videoludica. Ad esclusione di alcune compagnie statunitensi, come Microsoft o Electronic Arts, conosciamo bene quanto siano numerose ed importanti le aziende che invece hanno sede all'estero.

Come riportato da Polygon, Trump e il suo team avrebbero intenzione di imporre una tariffa del 10% sulle importazioni dall'estero, le quali creerebbero inevitabilmente delle barriere nel mercato, e degli aumenti di prezzi di videogame e piattaforme di gioco. Interrogati sulla questione, i responsabili di Entertainment Software Association, compagnia rappresentante gli sviluppatori e le software house, hanno dichiarato di star studiando la situazione e i futuri scenari che si prospettano davanti a noi, e di voler pronunciarsi in merito nei prossimi giorni.