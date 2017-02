Con Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games ha sfidato sé stessa

In attesa che il gioco venga pubblicato il prossimo primo marzo, il Senior Producer Joel Eschler è tornato a parlare die di comeabbia dovuto sfidare sé stessa per riuscire a realizzare il suo primo gioco open world.

"Era un progetto davvero grande, ma allo stesso tempo i programmatori e gli ingegneri hanno deciso di firmare per crearlo. Sono rimasti davvero entusiasti all'idea di poter sfidare sé stessi. Hanno visto cosa stavano facendo le altre compagnie con i giochi open world degli ultimi 10 anni. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Grand Theft Auto. Tutti questi giochi che presentano un mondo open world senza soluzione di continuità. Penso che abbiano voluto dire: se voi l'avete fatto, possiamo riuscirci anche noi. E possiamo farlo meglio. Quindi abbiamo dovuto sviluppare una tecnologia che ci permettesse di renderizzare elementi a grande distanza e mantere al contempo i 30fps. Questa è stata una grande impresa".

Eschler ha poi continuato, spiegando come, con poco più di 200 componenti, Guerrilla Games non sia uno studio così grande se paragonato ad altre compagnie produttrici di giochi open world. Per questo motivo, è stato di fondamentale importanza riuscire ad ideare un modo di renderizzare e caratterizzare plausibilmente gli elementi di gioco in modo procedurale, non potendo dare cura ad ogni minimo particolare a schermo in un mondo così vasto come quello di Horizon. "Abbiamo dovuto creare una tecnologia che permettesse di non dover disegnare a mano ogni singolo dettaglio. Abbiamo costruito questi sistemi intelligenti con cui possiamo determinare la conformazione del terreno in un determinato punto, il tipo di clima che dovrebbe esserci, quali tipologie di alberi e piante dovrebbero crescervi, la velocità a cui l'acqua scorre. Tutte queste cose sono generate implicitamente dall'engine in modo procedurale".

Ricordiamo che Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PS4. A questo indirizzo, potete dare uno sguardo a due nuovi video di gameplay del titolo.