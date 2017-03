Con Horizon Zero Dawn, Guerrilla ha voluto rendere Aloy un personaggio iconico

In una recente intervista a Glixel, Hermen Hulst, managing director di, è tornato a parlare dell'acclamato, e in particolar modo di Aloy, la protagonista principale dell'avventura.

Se in passato Guerrilla si è maggiormente concentrata sulla caratterizzazione dei nemici presenti nei loro giochi (come, ad esempio, Killzone), in Horizon: Zero Dawn le luci dei riflettori sarebbero dovute ricadere, questa volta, sul personaggio di Aloy: farne una vera e propria icona per i giocatori, è stato infatti uno dei principali obiettivi di sviluppo della software house.

"Si tratta di qualcosa che abbiamo deciso coscientemente. I nemici erano le star in Killzone, ma avere un protagonista iconico è diverso, ed è quello che lo studio si era prefissato di raggiungere: realizzare una protagonista a cui ci si sarebbe affezionati, e che potesse contribuire ad accrescere la splendida famiglia di personaggi di PlayStation".

È quindi intervenuto l'Art Director Michiel van der Leeuw, che ha così aggiunto: "Ci sono stati così tanti elementi da bilanciare per rendere Aloy la persona che è. Mi piace che la gente abbia notato i suoi denti leggermente storti, o il fatto che abbia il volto asimettrico - penso che ci si soffermi sulle imperfezioni perché è una persona vera".

Infine, il Narrative Director John Gonzalez (già coinvolto in Fallout: New Vegas e La Terra di Mezzo: l'Ombra di Mordor), ha voluto spendere parole di elogio per il team di Guerrilla Games, con cui è riuscito a lavorare in perfetta armonia. "Ho assistito a molte cose nell'industria che ti potrebbero condurre verso il cinismo e la disillusione. Non è stato questo il caso. Sento davvero una grande ambizione qui, un'ambizione che non è dettata da motivazioni esterne. È alta perché qui la gente tiene davvero a cuore la qualità del prodotto. Penso di non voler tornare indietro, sapete? Voglio rimanere qui quanto più possibile perché sento di poter crescere e migliorarmi".

Horizon: Zero Dawn è disponibile su PlayStation 4.