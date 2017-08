Conan Exiles: annunciata la nuova espansione gratuita The Frozen North

ha annunciato, una nuova espansione gratuita diin arrivo suil prossimo 16 Agosto. Il trailer ufficiale ci permette di dare una prima occhiata ai nuovi contenuti che verranno inclusi nel DLC: lo trovate in cima alla notizia.

L'espansione potrà essere scaricata gratuitamente da tutti i giocatori PC a partire dal 16 Agosto, mentre su Xbox One verrà inclusa nella versione Xbox Game Preview di Conan Exiles prevista in uscita per lo stesso giorno. The Frozen North aumenterà del 70% la dimensione della mappa originale, introducendo nuove meccaniche, un nuovo sistema di crafting e nuove condizioni atmosferiche.

Ricordiamo che la versione completa di Conan Exiles è attesa per i primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e PS4.