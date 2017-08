Conan Exiles: ecco Il primo video gameplay tratto dalla versione Xbox One

ha pubblicato il primo video gameplay tratto dalla versionedi, survival game open world in arrivo il 16 Agosto su Xbox One Game Preview. Il filmato, della durata complessiva di oltre un'ora, mostra i diversi aspetti delle meccaniche di gioco: lo trovate in cima.

Durante un'intervista concessa a DualShockers, il game director Joel Bylos ha confermato che la versione Xbox One di Conan Exiles girerà a 900p di risoluzione (l'interfaccia di gioco sarà renderizzata a 1080p) e 30fps "relativamente stabili", con un livello di dettaglio accostabile alle impostazioni "medie" su PC.

Già disponibile in Accesso Anticipato su PC, Conan Exiles arriverà insieme all'espansione gratuita The Frozen North su Xbox One il prossimo 16 Agosto, come parte del programma Game Preview della console Microsoft.