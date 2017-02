Conan Exiles: Funcom chiude temporaneamente i server per problemi con l'hosting

I server ufficiali disono stati temporaneamente chiusi dal publisher. La compagnia si è infatti scontrata con il fornitore del servizio, incapace di garantire il livello di qualità e stabilità richiesti dalla società.

E' quanto si legge in una nota pubblicata sulla pagina Steam del gioco: "Purtroppo, il nostro partner ufficiale non è stato in grado di fornire un servizio di qualità e per questo motivo abbiamo posto fine alla nostra collaborazione. Siamo alla ricerca di un nuovo fornitore, ci scusiamo con tutti coloro che avevano fatto progressi sui server ufficiali ma è meglio risolvere subito questo problema, adesso che il gioco è ancora in Early Access."

Al momento, Conan Exiles può essere giocato solamente su server privati, in attesa che l'infrastruttura ufficiale faccia il suo ritorno online. In questi giorni il gioco è finito nell'occhio del ciclone anche per la rimozione involontaria da parte degli sviluppatori del DRM Denuvo, svista che ha causato un'elevatissima circolazione di copie pirata.