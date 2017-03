Conan Exiles: l'ultima patch introduce nuove armi e feature

Recentementeha reso disponibile per il download una nuova patch diche, oltre a risolvere diversi bug segnalati dalla community, introduce alcune interessanti feature inedite.

È stato infatti inserito un sistema che regola il deterioramento delle strutture: con il passare del tempo gli edifici andranno in declino fino a scomparire del tutto; segnaliamo che questa meccanica è disattivata sui server privati. Un'altra novità è la possibilità di cambiare il colore della propria armatura o di alcune parti di essa. L'update include anche otto nuove armi e bilancia quelle preesistenti. Per scoprire tutti i dettagli a riguardo, vi consigliamo di dare un'occhiata al changelog completo. L'early access di Conan Exiles è disponibile su PS4 e PC, mentre arriverà su Xbox One entro la fine dell'anno.