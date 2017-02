Conan Exiles: l'ultimo aggiornamento rimuove (per errore) la protezione Denuvo

(ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato) utilizza il sistema di protezione, l'ultimo aggiornamento ha però rimosso per errore il DRM, con conseguenze poco piacevoli: il gioco è stato immediatamente craccato ed ha iniziato a circolare rapidamente sui principali circuiti di file sharing.

Una brutta notizia per Funcom, gli sviluppatori avevano infatti scelto Denuvo per proteggere gli sforzi del proprio lavoro ed evitare di vedere circolare copie pirata a pochi giorni dalla data di lancio. Un errore tecnico è purtroppo costato caro allo studio, che in poche ore ha segnalato la presenza di decine di migliaia di download illegali.

Conan Exiles è disponibile su Steam in Early Access al prezzo di 29,99 euro. Da parte nostra, vi invitiamo caldamente a non scaricare illegalmente copie di Conan Exiles o di altri titoli, se siete interessati al progetto, l'unico modo per supportare realmente gli sviluppatori è quello di procedere con l'acquisto del gioco.