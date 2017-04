Conan Exiles: il nuovo update introduce il primo dungeon

Nella giornata di oggiha reso disponibile per il download un nuovo grande update perche, fra le altre cose, introduce il primo vero dungeon del gioco, chiamato, che potete osservare in alcuni brevi spezzoni di gameplay nel filmato in apertura.

L'aggiornamento include anche diversi bug fix, modifiche al bilanciamento, miglioramenti grafici e all'editor del personaggio e nuovi boss, nemici, armi, armature e oggetti da equipaggiare. Per tutti i dettagli e le informazioni a riguardo, rimandiamo al changelog ufficiale. Ricordiamo ai lettori che l'early access di Conan Exiles è disponibile su Playstation 4 e PC, mentre debutterà su Xbox One entro la fine dell'anno.