Conan Exiles per Xbox One è in fase di test, nessun piano per la versione Switch

DualShockers ha intervistato recentemente Joel Bylos, Game Director di, il quale ha rivelato che la versione per Xbox One è attualmente in fase di test interno negli uffici della compagnia e lo studio sta lavorando per risolvere alcuni problemi tecnici.

In particolare, il team si sta concentrando sul sistema di controllo, che sulla console Microsoft non sembra ancora funzionare a dovere. La pubblicazione del gioco su Xbox Game Preview è prevista per la fine dell'anno mentre la versione completa e ufficiale debutterà nel 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.

A proposito delle piattaforme supportate, il responsabile del progetto ha confermato che Funcom non ha preso in considerazione una versione per Switch di Conan Exiles, un porting per la piattaforma Nintendo non rientra tra i piani dello studio.