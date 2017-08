Conan Exiles uscirà a inizio 2018 su PC, Xbox One e PS4

hanno firmato un accordo di publishing per, survival game open-world attualmente disponibile ad accesso anticipato su PC e Xbox One. La versione completa del gioco verrà pubblicata nei primi mesi del 2018 su, in edizione retail e digitale.

"Siamo molto contenti di lavorare ancora una volta insieme a Koch Media. La loro esperienza come publisher mondiale, combinata alla possibilità di distribuire il gioco anche in formato retail, aiuterà Conan Exiles a raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, la loro comprensione dell'universo di Conan sarà di grande beneficio per cogliere lo spirito essenziale del brand." afferma il CEO di Funcom Rui Casais.

Dopo la fase ad accesso anticipato su PC e Xbox One, dunque, Conan Exiles uscirà nella sua versione completa anche su PS4 durante i primi mesi del 2018.