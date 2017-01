Conan Exiles utilizzerà Denuvo e Battle-Eye per combattere pirati e cheater

Il Community Manager di Jens Erik Vaaler , ha risposto ad alcune domande dei fan sudurante una discussione con i giocatori su reddit. Vaaler ha innanzitutto confermato cheha deciso di adottare i softwareper proteggere il suo titolo in arrivo il 31 gennaio in Early Access su Steam.

Se l'ormai celebre Denuvo servirà a combattere chi cercherà di piratare il gioco, Battle-Eye sarà adottato per limitare le azioni 'illecite' dei cheater. "Utilizzeremo dei sistemi protettivi diffusi ed affermati nell'industria per combattere la pirateria e il cheating in Conan Exiles. Il motivo è semplice: proteggere tutto il talento, il tempo ed il lavoro spesi per realizzare il gioco. Abbiamo effettuato dei test, e non abbiamo rilevato alcun impatto negativo in termini di performance causati da questi servizi", le parole di Vaaler.

Viene inoltre confermato che la software house sta limando diversi aspetti del gioco, e che sta quindi cercando di migliorare la qualità della connessione online, del combat system e dell'I.A. Le fatality sono confermate all'interno del gioco: "Ci sono le fatality, ma non vi permetteranno di sbloccare animazioni come in Age of Conan. Quando avrete infine ucciso il vostro avversario, ci sarà l'opportunità di attivare una fatality, che vi potrà permettere di tagliare la testa o gli arti del vostro avversario".

Maggiori informazioni sulla versione Preview per Xbox One saranno diffuse dopo il 31 gennaio, giorno nel quale Conan Exiles debutterà su Steam in Accesso Anticipato al prezzo di 29,99 euro.