Conan Exiles ha venduto 320.000 copie in una sola settimana

Nella giornata di oggi, lo sviluppatore Funcom ha fatto nuovi annunci riguardo Conan Exiles. Il titolo, in vendita su Steam Early Access al costo di 30$, ha piazzato 320.000 copie su PC in una sola settimana, incassando da subito milioni di dollari e recuperando per intero i costi di sviluppo.

“Siamo profondamente grati per il successo iniziale di Conan Exiles”, ha dichiarato il SEO di Funcom, Rui Casais. “Funcom ha passato alcuni momenti difficili nel corso degli ultimi anni, e vedere il gioco nel quale abbiamo riposto tempo e dedizione avere un così rapido successo è una grande iniezione di fiducia per tutti quelli che lavorano qui. Questo è solo l’inizio della nostra avventura Early Access, e faremo tutto il possibile per trasformare Conan Exiles in un gioco completo che possa offrire molto ai fan di Conan e dei titoli survival”.

A partire da oggi è inoltre disponibile gratuitamente il Conan Exiles Dev Kit, uno strumento di modding che permetterà ai giocatori di creare ciò che vorranno: da piccoli cambiamenti fino a mod che stravolgono completamente il gioco. Sarà infine possibile caricare e condividere le proprie creazioni su Steam. Nei giorni scorsi, la grande accoglienza del titolo ha costretto la società a chiudere momentaneamente i server di gioco, incapaci di sostenere l’inaspettata mole di partecipanti.

Conan Exiles è già disponibile su PC attraverso Steam Early Access.