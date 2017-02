Conan Exiles ha venduto 480.000 copie

ha annunciato che(pubblicato in versione Early Access a fine gennaio) ha venduto 480.000 copie in 28 giorni, risultato notevole se pensiamo che il publisher aveva previsto di vendere 487.000 unità su PC in 12 mesi.

Lo sviluppo del gioco è costato 4.5 milioni di dollari, cifra interamente recuperata nei primi sette giorni di presenza sul mercato, ad oggi il titolo sta già generando profitti e gli sviluppatori hanno pianificato una lunga serie di aggiornamenti. Il publisher ha inoltre annunciato che la versione Game Preview per Xbox One arriverà a fine anno mentre l'edizione completa di Conan Exiles uscirà nel primo quarto del 2018 su Pc, Xbox One e PlayStation 4.