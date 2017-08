Conan Exiles: la versione Xbox One gira a 900p e 30fps

, già disponibile in Accesso Anticipato su PC, è in arrivo suil prossimo 16 agosto come parte del programma Game Preview della console Microsoft.

La testata di DualShockers ha recentemente avuto modo di parlare con il game director Joel Bylos, per avere delucidazioni sugli aspetti tecnici della versione console del titolo. Stando a quanto emerso, il gioco girerà a 900p di risoluzione (l'interfaccia di gioco sarà renderizzata in 1080p) e 30fps "relativamente stabili". Il livello di dettaglio generale, inoltre, è accostabile a ciò che garantisce l'impostazione "Media" dell'edizione PC. Sottolineiamo nuovamente che il gioco arriverà nel programma Game Preview di Xbox One, e che quindi rimangono sempre aperte le possibilità di miglioramento dal punto di vista tecnico e contenutistico.

In aggiunta, è stato confermato che una versione PlayStation 4 rimane in fase di sviluppo. Funcom, tuttavia, precisa che non ha ancora iniziato a lavorare con i protocolli del PlayStation Network, e che quindi ci sarà ancora da aspettare diverso tempo prima di veder arrivare il gioco sulla piattaforma Sony (la finestra di lancio rimane fissata per i primi mesi del 2018).

In concomitanza con il lancio su Xbox One, Conan Exiles si arricchirà dell'espansione gratuita The Frozen North il prossimo 16 agosto.