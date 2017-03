Conclusa con successo la campagna Kickstarter di The Banner Saga 3

Si è ufficialmente conclusa con successo la campagna di raccolta fondi di. Il progetto firmato daha raccolto $416,986 a fronte dei $200,000 inizialmente richiesti, raddoppiando di fatto il traguardo iniziale.

Da segnalare come quasi tutti gli obiettivi della campagna siano stati pienamente raggiunti, ad eccezione dell'ultimo stretch goal (480.000 dollari) che prevedeva la produzione di una miniserie a fumetti incentrata sul gioco. In ogni caso, si tratta di un bel risultato per Stoic, che potrà lavorare serenamente allo sviluppo di The Banner Saga 3 grazie ai fondi raccolti su Kickstarter.