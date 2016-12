Conclusa con successo la raccolta fondi del gioco di Bud Spencer e Terence Hill

Si è ufficialmente conclusa la campagna Kickstarter di, il primo videogioco ufficiale dedicato alla celebre coppia che ha dato vita a tantissimie pellicole entrate di diritto nella storia del cinema italiano (e non solo)

Grazie a Kickstarter, Trinity Team ha raccolto 212.57 euro, superando quindi il traguardo dei 130.000 euro inizialmente richiesti. La cifra in questione permetterà di inserire nel film le musiche originali dei film mentre purtroppo il denaro ottenuto non è sufficiente allo sviluppo delle versioni per console, in ogni caso non è detto che queste non possano arrivare in futuro, magari grazie al finanziamento di un publisher interessato al progetto. Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans uscirà nel 2017 su PC, maggiori dettagli sul gioco verranno diffusi nel corso del prossimo anno.