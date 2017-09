(software house al lavoro su) ha annunciato l'arrivo di due nuovi personaggi che entreranno a far parte del roster di. Parliamo di, proveniente da, e, lottatrice di

I due si aggiungono ai già annunciati Ragna the Bloodedge e Jin Kisaragi della serie di BlazBlue, Yu di Persona 4 Arena Ultimax, Hyde di Under Night In-Birth, e Ruby Rose proveniente dalla serie animata in 3D RWBY. Arc System Works ha inoltre pubblicato un trailer introduttivo per i due personaggi che potete visionare in cima alla notizia.

BlazBlue: Cross Tag Battle arriverà nel corso del 2018 su piattaforme non ancora specificate.