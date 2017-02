Confermato l'arrivo in Europa di Operation Babel: New Tokyo Legacy

arriverà in Europa il 19 maggio, come annunciato dal publisherdurante lo showcase annuale per la presentazione della line-up 2017. Il gioco sarà disponibile in formato retail e digitale per PlayStation Vita e sarà scaricabile su PC tramite Steam.

Il gioco includerà audio in giapponese e testi in lingua inglese, al momento non è prevista la localizzazione in altri idiomi. Una Limited Edition per PlayStation Vita è disponibile per il preordine sullo store online di NIS America e include una copia del gioco, artbook, CD con la colonna sonora e un poster, il tutto racchiuso in una confezione cartonata con illustrazione esclusiva.