Confermato il lancio in Occidente di Cyberdimension Neptunia 4 Goddesses Online

Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online è il primo MMO basato sulla serie Neptunia, sviluppato da Compile Heart e Tamsoft. Nel momento in cui scriviamo, il publisher non ha rivelato la data di uscita del gioco, limitandosi a confermare la finestra di lancio, restiamo dunque in attesa di saperne di più.