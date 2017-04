è arrivato la scorsa settimana in Europa ma Nintendo ha già annunciato il prossimo debutto in Occidente (solamente in Nord America, per il momento) di, conosciuto comein Giappone.

L'edizione definitiva di Yo-kai Watch 2 includerà nuovi mostriciattoli, una nuova area da esplorare e un miglior bilanciamento del gameplay, presentandosi come il più completo titolo della serie Yo-kai Watch, in attesa di Yo-kai Watch 3.

Yo-kai Watch 2 Psychic Specters sarà disponibile negli Stati Uniti durante l'autunno, il lancio in Europa non è stato ancora confermato.