Constructor arriva il 30 Maggio in Italia su PlayStation 4, Xbox One e PC

annuncia che, una nuova edizione del leggendario titolo originale pubblicato nel 1997 sarà disponibile in Italia il 30 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e Steam.

Ricostruito per una nuova generazione e adorato da milioni di fan in tutto il mondo, Constructor mette il giocatore nei panni di un magnate con la missione di costruire una città di successo. Questo non solo prevede la rapida costruzione di case e imprese, i giocatori dovranno anche negoziare con un’aggrovigliata rete di Indesiderabili, un gruppo di riprovevoli cittadini che possono essere utilizzati contro di loro - e da loro, contro altri. I giocatori possono scoprire le meraviglie di Constructor su PlaySation 4, Xbox One e Steam grazie alla demo giocabile, che consente di provare il tutorial completo di 40 minuti, seguito da un assaggio di 12 divertentissimi minuti in modalità single player di questo classico cult britannico.

“L’uscita di Constructor rappresenta l’inizio di una grande avventura per questo classico per la nuova generazione,” ha dichiarato John Twiddy, Head of Development di Constructor. “Siamo onorati dalle reazioni dei fan di Constructor che ci hanno sostenuto con entusiasmo durante lo sviluppo del titolo e siamo fiduciosi che il prodotto finale regalerà un'esperienza in grado di rendere giustizia al nome Constructor. Con molto di più in termini di contenuti scaricabili e con la modalità multiplayer, siamo felici di consegnare il gioco nelle mani del pubblico". Constructor sarà presto disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC DVD e Steam; la versione Switch sarà pubblicata più avanti quest’estate.