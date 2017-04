Constructor: System 3 annuncia nuovi personaggi

ha annunciato la sua line-up di indesiderabili per il suo prossimo titolo,, in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One. Gli indesiderabili sono dei personaggi pittoreschi, che potrai mandare ai costruttori rivali per terrorizzarli.

Usando questi petulanti individui, potrai arrivare velocemente al successo usando ogni mezzo necessario. Gli Indesiderabili sono:

Gli Hippy - Organizzano feste per strada o fanno picchetto davanti agli edifici degli avversari.

Il Clown Killer – Davvero pericoloso, causa danni dappertutto.

Il Fantasma – Spaventa gli inquilini e li costringe a scappare.

Mr Fixit – Il riparatore che non dovresti mai assumere – non aggiusterà proprio un bel niente.

Lo Psicopatico – Stai lontano da lui, è proprio pazzo!

I criminali – Sono le persone meno indicate con cui lavorare.

Il Ladro – Metti in cassaforte i tuoi beni più preziosi, questi delinquenti rubano qualsiasi cosa.

Il Gangster – Il tuo sicario scelto. Hai bisogno di qualcuno silenzioso per bruciare interi edifici? E’il tuo uomo.

Constructor è in via di sviluppo per essere lanciato nel 2017 per celebrare il 20° Anniversario dell’originale city builder, offrendo un mondo oscuro e meraviglioso ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori.