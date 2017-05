Constructor: System 3 presenta i due nuovi personaggi "Indesiderabili"

è lieta di svelare ulteriori dettagli su, altri due personaggi “Indesiderabili” diin arrivo su PlayStation 4 e Xbox One.

Il Criminale è un personaggio che porta a termine il suo sporco lavoro e può causare un grande casino quando hai bisogno della forza bruta. Il Fantasma, invece, terrorizza gli inquilini di troppo quando hai bisogno che se ne vadano il prima possibile.

La lista completa degli Indesiderabili:

Gli Hippy - Organizzano feste per strada o fanno picchetto davanti agli edifici degli avversari

Il Clown Killer – Davvero pericoloso, causa danni dappertutto

Il Fantasma – Spaventa gli inquilini e li costringe a scappare

Mr Fixit – Il riparatore che non dovresti mai assumere – non aggiusterà proprio un bel niente

Lo Psicopatico – Stai lontano da lui, è proprio pazzo!

I criminali – Sono le persone meno indicate con cui lavorare

Il Ladro – Metti in cassaforte i tuoi beni più preziosi, questi delinquenti rubano qualsiasi cosa

Il Gangster – Il tuo sicario scelto. Hai bisogno di qualcuno silenzioso per bruciare interi edifici? E’ il tuo uomo

Constructor è in via di sviluppo per essere lanciato nel 2017 per celebrare il 20° Anniversario dell’originale city builder best seller, offrendo un mondo oscuro e meraviglioso ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori. Constructor sarà presto disponibile su Xbox One e PlayStation 4. Potete visionare i due nuovi video in apertura e chiusura di articolo.