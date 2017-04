Contra e RoboBlitz tra i cinque nuovi titoli retro compatibili su Xbox One

Tramite due messaggi pubblicati sul suo account Twitter, il sempre attivissimo Major Nelson - al secolo Larry Hryb - ha comunicato che cinque nuovi titoli per Xbox 360 sono ora retrocompatibili su Xbox One. Tra questi troviamo Contra, RoboBlitz e 3D Ultra Minigolf.

Come per tutti i titoli retrocompatibili sull'ammiraglia di Microsoft, basterà inserire il disco di gioco (nel caso delle copie retail) per essere automaticamente guidati al processo di download. Se si tratta di titoli acquistati in versione digital, invece, basterà recarsi nella sottosezione "Pronto all'istallazione" di "I miei giochi e App" per iniziare il download e l'installazione.

Oltre a Contra, RoboBlitz e 3D Ultra MiniGolf, diventano oggi giocabili su Xbox One anche Golf: Tee It Up! e Gin Rummy. Ricordiamo che recentemente si è aggiunto al catalogo della retrocompatibilità uno dei titoli più richiesti dalla community: Call of Duty: Black Ops II. Seguendo questo collegamento potrete consultare l'intera libreria di giochi Xbox 360 compatibili su Xbox One.