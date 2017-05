Cooking Mama Sweet Shop è disponibile ora su Nintendo 3DS

ha annunciato cheè finalmente disponibile in Italia in versione fisica.offre un buffet di mini-giochi con bellissimi dolcetti, deliziosi dessert e raffinate confezioni che soddisferanno e divertiranno i giocatori.

Cooking Mama Sweet Shop propone ai giocatori più di 60 differenti ricette distribuite in 160 mini-giochi tutti diversi l’uno con l’altro. I giocatori dovranno utilizzare il pennino Nintendo 3DS™ per affettare, mescolare, cuocere e decorare le loro creazioni – inoltre potrai utilizzare il microfono per soffiare e raffreddare le tue prelibatezze! Crea un vasto assortimento di gustosi e bellissimi dolcetti e pudding per servire la clientela del negozio e per mantenerla soddisfatta. Più dolci riuscirai a realizzare, più potrai espandere il tuo negozio e magari riuscirai ad attivare un evento speciale.

Cucinare con gli amici è divertente e Cooking Mama: Sweet Shop presenta una modalità competitiva multiplayer da due a quattro giocatori. Sfida i tuoi amici per vedere chi riuscirà a preparare i piatti più gustosi. E come sempre, non preoccuparti se fai un errore - Mama lo aggiusterà per te!

Sviluppato da Office Create e pubblicato da Rising Star Games, Cooking Mama Sweet Shop è disponibile in versione fisica per Nintendo 3DS.