Corey Gaspur: raccolta fondi per aiutare il figlio del Lead Designer di BioWare

A metà settimana vi abbiamo dato la triste notizia della scomparsa di, Lead Designer diche ha lavorato su progetti come. Oggi la compagnia fa sapere che amici e parenti hanno lanciato una raccolta fondi per garantire un futuro al piccolo, figlio di Gaspur.

Nella pagina di presentazione si legge quanto segue: "Nella serata del 28 luglio abbiamo appreso della scomparsa di Corey Gaspur, una persona straordinaria. La nostra amica Laura Gaspur ha perso il suo compagno di vita e Cain ha perso suo papà. Cain compirà quattro anni il 15 agosto ma sua padre non sarà a festeggiare con lui. E' assolutamente possibile che Cain non capisca la situazione e potrebbe non capirlo per molto tempo. Abbiamo pensato di lanciare una raccolta fondi per sostenere il piccolo, il denaro raccolto sarà utilizzato per la sua istruzione e servirà a fargli capire che persona straordinaria era suo padre..."

Al momento, oltre 200 persone hanno dimostrato il proprio supporto donando più di 32.000 dollari, se volete contribuire potete farlo cliccando qui.