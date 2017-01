Cosa ne pensi della line-up di lancio di Nintendo Switch?

Il 13 gennaio,ha ufficialmente tolto i veli a: la nuova console arriverà in Europa il 3 marzo a prezzo di 329.99 euro, con una line-up di lancio composta al momento da soli cinque titoli. Proprio questo aspetto sembra aver deluso la community, che si aspettava un supporto maggiore in vista del lancio della console.

Nel momento in cui scriviamo, i titoli di lancio ufficialmente confermati sono The Legend of Zelda Breath of the Wild (in uscita lo stesso giorno anche su Wii U), il party game 1-2-Switch, Super Bomberman R, Skylanders Imaginators di Activision e Just Dance 2017 di Ubisoft. Confermati per il mese di marzo anche SnipperClips, Fast RMX e Has-Been Heroes, oltre probabilmente ad I Am Setsuna.

Ad aprile arriverà Mario Kart 8 mentre per la primavera sono previsti Disgaea 5 Complete Edition, Rime e Puyo Puyo Tetris. L'estate vedrà l'arrivo di Splatoon 2 mentre alla fine dell'anno potremo mettere le mani su Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 e The Elder Scrolls V Skyrim, solamente per citarne alcuni. La lista completa dei giochi annunciati è disponibile a questo indirizzo, intanto ti chiediamo, cosa ne pensi dei titoli di lancio di Switch?