Cosa ne pensi della rumoreggiata line-up software di Nintendo Switch?

Manca poco ormai al giorno in cui potremo sapere tutto su, ma in rete i rumor non si sono mai fermati, e molti di essi riguardano i giochi che saranno disponibili al lancio della console. Tra le presenze confermate e quelle rumoreggiate troviamo titoli molto attesi: cosa ne pensate della possibile (per quanto assolutamente non confermata) line-up di

Secondo le voci di corridoio, nella lineup di lancio di Nintendo Switch sarebbero inclusi diversi titoli interessanti e porting, come Splatoon, Mario Kart 8, The Elder Scrolls V Skyrim, NBA 2K17, Just Dance 2017 e Mario RPG Invasion of the Rabbids, frutto della collaborazione tra Nintendo e Ubisoft. Tra i giochi confermati per il prossimo anno primeggiano The Legend of Zelda Breath of the Wild (recentemente visto in azione al Tonight Show di Jimmy Fallon), Project Sonic 2017, Dragon Quest X e XI, solo per citarne alcuni, senza dimenticare il non ancora svelato Super Mario 3D (intravisto nel trailer di presentazione della console) e il tanto atteso Pikimin 4, apparentemente trasformato in un reboot.



Un rumor recente poi vorrebbe anche l'arrivo di una versione aggiornata di Pokemon Sole e Luna (nome in codice, Pokemon Stars) per la fine del 2017... Stando alle voci circolate, cosa ne pensate di questa possibile line-up di Nintendo Switch e dei titoli confermati? Quali sono quelli che vi interessano di più?