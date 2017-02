Cosa ti aspetti dalla conferenza E3 di Microsoft?

ha annunciato data e orario della conferenzadi Xbox: l'evento si terrà domenica 11 giugno alle 23:00 (ora italiana), data e orari decisamente inconsueti per la casa di Redmond, il 2017 però non sarà un anno come tutti gli altri, come già ribadito più volte da, questo sarà l'anno dello Scorpione.

Project Scorpio sarà sicuramente al centro della conferenza E3 di Microsoft e proprio in questa occasione la società dovrebbe svelare data di uscita, prezzo e i primi giochi per il nuovo sistema, tra cui si ipotizzano State of Decay 2, Crackdown 3 e Forza Motorsport 7. Vedremo sicuramente novità anche sul fronte Xbox One, con progetti come Sea of Thieves in rampa di lancio, non è esclusa inoltre la presentazione di nuove IP per Xbox One, Scorpio e Windows 10. Possibili anche novità legate alla VR.

Per il brand Xbox, l'E3 2017 si presenta come un punto di svolta e Microsoft dovrà stare molto attenta a giocare bene le sue carte. Cosa ti aspetti dalla conferenza E3 della casa di Redmond? Aspettiamo il tuo parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.