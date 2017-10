Counter Strike GO: sarà il Team Forge a rappresentare l'Italia al Mondiale

La PG Arena è stata il teatro della fase finale del torneo nazionale dedicato a. Nel corso dell'emozionante tre giorni meneghina si sono svolte le qualificazioni per la formazione del team italiano che rappresenterà il nostro paese ai mondiali in Corea del Sud il prossimo dicembre.

I prossimi IeSF World Championship in Corea del Sud, insomma, vedranno anche gli italiani tra i pretendenti al titolo mondiale.

Durante la prima giornata della Milan Games Week si sono scontrati il Team Forge (peraltro in questo momento impegnati, ovviamente con un'altra formazione, nella finalissima di League of Legends Factions) ed i Mkers (in rappresentanza di ExAequo).

Il match non ha avuto alcuna storia da raccontare: i ragazzi del Team Forge, che partivano sulla carta come outsider (quindi ben lontana dal podio), sono stati bravi a risalire la china ribaltando i pronostici e staccando, infine, il biglietto per il mondiale sud coreano.

Non possiamo che fare i complimenti al Team Forge, i cui membri sono Gugli (incoronato anche MvP della finale), kIMERA, pier, Sparker ed Epic.