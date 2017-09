Counter Strike e gioco d'azzardo: nessuna condanna per i due YouTuber coinvolti

Nel 2016 la Federal Trade Commission ha aperto una grossa inchiesta legata al gioco d'azzardo relativo a, indagini che hanno coinvolto anche gli YouTuber Trevor Martin e Thomas Cassel, accusati di aver promosso il loro sito CSGOLotto in alcuni video, senza dichiarare la natura promozionale degli stessi.

I due ragazzi al tempo si erano scusati per non essere stati abbastanza chiari e oggi arriva il verdetto della FTC, la quale ha deciso di non punire i due YouTuber, limitandosi a obbligare i due ragazzi a segnalare sempre e comunque in futuro eventuali promozioni presenti nei loro video, pena una multa da 40.000 dollari.

Le scommesse legate a Counter-Strike Global Offensive vantano secondo Bloomberg un giro di affari pari a 2.3 miliardi di dollari, per la FTC però gli oggetti in-game non sono denaro e questo rende difficile prevedere eventuali sanzioni in merito. E' pur vero che i video dei due YouTuber coinvolti nell'inchiesta sono stati visti anche da minorenni e come sappiamo la legge vieta di produrre contenuti pubblicitari sul gioco d'azzardo dedicati ai minori di 18 anni. Vedremo se in futuro ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.