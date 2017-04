Counter-Strike Global Offensive adotterà il Source 2.0?

potrebbe aggiornare il comparto tecnico di, passando al, questo è quello che emerge da una presentazione del gioco tenuta recentemente in Cina.

Counter-Strike Global Offensive arriverà presto sul mercato cinese e per l'occasione Valve ha tenuto una presentazione dedicata alla stampa per svelare alcune caratteritiche del gioco. Tra queste, è possibile notare la presenza di "un comparto tecnico rinnovato grazie al Source Engine 2.0 e Panorama UI", frase che farebbe quindi pensare a un cambio di motore grafico per il noto sparatutto.

Al momento la situazione non è chiara e Valve non si è ufficialmente espressa in merito. Una beta chiusa di Counter-Strike Global Offensive sarà disponibile in Cina dal 18 aprile, a breve probabilmente ne sapremo di più.