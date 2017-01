Crackdown 3: un insider accenna a problemi nello sviluppo del gioco

Nell'esprimere il suo pensiero riguardo la cancellazione di Scalebound, l'insider Shinobi602 ha accennato a possibili problemi anche per. A quanto pare lo sviluppo avrebbe incontrato vari problemi, anche se non gravi come quelli del titolo targato

"Su Crackdown 3 ho sentito che lo sviluppo non sta andando molto bene, anche se la situazione sembra essere diversa rispetto a quella di Scalebound", queste le parole di Shinobi602, che devono comunque essere prese con le dovute precauzioni, nonostante le sue fonti si siano dimostrate sempre molto affidabili. Crackdown 3 è attualmente atteso per il 2017 e non è escluso che possa essere uno dei giochi di lancio di Project Scorpio, un reveal completo dovrebbe avvenire all'E3 di Los Angeles.