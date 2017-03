Crackdown 3: Microsoft spiega come il Cloud aumenterà la distruttibilità

In occasione della GDC 2017 di San Francisco,diha dato nuove informazioni sui benefici che il Cloud avrà su, spiegando come la tecnologia permetterà di potenziare il motore fisico del gioco e la distruttibilità degli ambienti.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, durante l'evento sono state comparate le prestazioni di Crackdown 3 su una macchina locale (non una Xbox One, ma un PC di fascia alta equipaggiato con una GTX980TI) e su una Xbox One appoggiata al Cloud di Microsoft Azure, dimostrando come in questo ultimo caso il gioco riesca a gestire un notevole volume di esplosioni mantenendo un frame rate di 30FPS. Cusimano ha sottolineato che la tecnologia sarà di particolare aiuto nel multiplayer, dove diversi utenti finiscono per interagire nello stesso mondo di gioco.

Ricordiamo che Crackdown 3 è atteso entro il 2017 su Xbox One e Windows 10.