Crackdown 3 è migliorato molto negli ultimi mesi; presto un nuovo video in 4K

Dopo l'accoglienza non troppo esaltante ricevuta all'E3 2017, Rukari Austin, community manager di, ha di recente raggiunto i fan su reddit per parlare degli ultimi progressi compiuti dacon il titolo in arrivo su PC e Xbox One il 7 novembre.

"C'è ancora del lavoro da portare avanti, ma è stata aggiunta tanta brillantezza (non letterale) al gioco negli ultimi mesi. Davvero incredibile da guardare, ma le vostre preoccupazioni sono ascoltate e comprese da parte nostra".

In un post successivo, Austin ha inoltre affermato che il livello mostrato all'E3 consisteva in uno stage pensato specificatamente per un suo agile attraversamento; il che ci porta a pensare che il titolo potrebbe serbare un level design molto più complesso in altre aree. La build mostrata all'evento losangelino, inoltre, era "lontana" da quello che sarà il risultato finale del gioco. In conclusione, è stato promesso a breve un nuovo filmato in 4K nel prossimo futuro.

Crackdown 3 uscirà su PC e Xbox One il 7 novembre 2017. Il gioco sarà presente il 22 luglio al Comic-Con di San Diego.