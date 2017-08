Crackdown 3 rimandato ufficialmente alla Primavera del 2018

ha annunciato che l'uscita diè stata rimandata alla Primavera del 2018, concedendo aqualche mese in più di sviluppo. Il gioco sarebbe dovuto arrivare su Xbox One e Windows 10 il prossimo 17 Novembre.

La conferma è arrivata dal general manager di Microsoft Studio Publishing Shannon Loftis, che in un report pubblicato da Polygon ha spiegato le ragioni del rinvio: "Vogliamo assicurarci di consegnare il gioco giusto, con la qualità giusta e al momento giusto. Crackdown 3 è un titolo particolarmente ambizioso, vogliamo garantire che l'esperienza di gioco funzioni al meglio in ogni suo aspetto. Tutto questo richiede tempi di sviluppo extra."

Proprio poche settimane fa, tra l'altro, Sumo Digital aveva parlato delle ambizioni del progetto e della necessità di prendersi il tempo necessario per fare le cose al meglio. Con lo slittamento della data di uscita, Crackdown 3 è ora atteso per la Primavera del 2018 su Xbox One e Windows 10.