Con un breve messaggio pubblicato su Twitter, Reagent Games ha confermato che Crackdown 3 sarà un titolo Xbox Play Anywhere, questo vuol dire che con un solo acquisto sarà possibile giocare senza limitazioni su Xbox One e Windows 10.

Il terzo episodio della serie Crackdown uscirà nel 2017 su Xbox One e PC, da tempo si parla inoltre di una possibile versione per Xbox Scorpio e non è escluso che Crackdown 3 possa essere uno dei giochi di lancio della nuova console Microsoft. Il titolo farà parte della line-up della casa di Redmond per l'E3 2017 insieme a State of Decay 2, Forza Motorsport 7 e Sea of Thieves, tra poco più di due settimane ne sapremo certamente di più sulla data di uscita di Crackdown 3.