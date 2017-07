Crackdown 3 torna a mostrarsi in oltre 30 minuti di gameplay

Durante un livestream trasmesso suin occasione del Comic Con di San Diego,ha mostrato oltre trenta minuti inediti di gameplay per, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito ai vari elementi delle meccaniche di gioco.

I video (ringraziamo i colleghi di DualShockers per averli caricati su youtube), accompagnati dal commento di Major Nelson e della star di Battlefront 2 Janina Gavankar, ci mostrano le differenti tipologie di azioni che possiamo aspettarci da Crackdown 3: dalle fasi shooter a quelle di guida, passando per i combattimenti corpo a corpo, il lancio di oggetti pesanti e l'interazione con lo scenario. A detta dello stesso sviluppatore Sumo Digital, Crackdown 3 si prensenta come uno dei progetti più ambiziosi a cui abbia mai lavorato la compagnia: l'uscita del titolo è prevista per il prossimo 7 novembre su Xbox One e Windows 10.