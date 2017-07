Crackdown 3: un'immagine mostra il comandante Jaxon, interpretato da Terry Crews

Nel corso delle ultime ore, è comparso in rete un nuovo screenshot tratto da, esclusivain arrivo su Windows PC e Xbox One il 7 novembre.

L'immagine in questione, a cui potete dare un'occhiata in calce alla notizia, ci mostra il comandante Jaxon, personaggio giocabile interpretato dal celebre attore Terry Crews. Jaxon non è mai apparso nei trailer dedicati al comparto single player del gioco; non è quindi da escludere che si tratti di un personaggio ideato per il lato multigiocatore.

Crackdown 3 uscirà il 7 novembre 2017 su Windows 10 PC e Xbox One. Come confermato da Sumo Digital, presto verrà pubblicato un nuovo video in 4K dedicato al gioco.