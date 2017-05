Craig Sullivan (Creative Director di Need for Speed) si unisce ad Amazon

(Creative Director del reboot di) ha lasciatoper un nuovo ruolo, non meglio specificato, in, il team fondato dal colosso dell'e-commerce già al lavoro su numerosi progetti.

Sullivan ha lavorato per gli ultimi dodici anni alle dipendenze di Electronic Arts, curando franchise come Need For Speed, Burnout e Black. L'ex Creative Director di Need for Speed si unisce così ad altri nomi illustri passati ad Amazon Game Studios, tra cui John Smedley (co-ideatore di Everquest) e Louis Castle, co-creatore della serie Command & Conquer.