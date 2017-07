Crash Bandicoot continua a dominare la classifica software UK

Per la quarta settimana consecutiva,occupa la prima posizione della classifica inglese, seguito da

Classifica Software UK 31 Luglio 2017

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY SPLATOON 2 GRAND THEFT AUTO V FALLOUT 4 DOOM DISHONORED 2 MIITOPIA RUGBY LEAGUE LIVE 4 FIFA 17 TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS

Da segnalare il ritorno in Top Ten di Fallout 4, Dishonored 2 e DOOM grazie al taglio di prezzo applicato da numerosi rivenditori. Horizon Zero Dawn guadagna otto posizioni e torna all'unidcersimo posto mentre Battlefield 1 risale fino alla posizione numero 14. Non particolarmente impressionante il debutto di Hey! Pikmin, che occupa la ventinovesima posizione della Top 40.