Crash Bandicoot domina la classifica italiana giochi console (10/16 Luglio 2017)

ha pubblicato le classifica di vendita italiana giochi PC e console relative al periodo che va dal 10 al 16 luglio 2017. Su console trionfamentre su PCguida ancora una volta la top ten.

Top 10 Giochi Console (10/16 Luglio 2017)

Da segnalare il debutto di Final Fantasy XII The Zodiac Age in seconda posizione, mentre tornano in top ten Rainbow Six Siege, FIFA 17 per PlayStation 3 e Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration.

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE LIMITED STEELBOOK EDITION PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE D1 EDITION PS4 GTA V PS4 TOM CLANCY'S GHOST RECON WILDLANDS PS4 RISE OF THE TOMB RAIDER 20 YEAR CELEBRATION PS4 FIFA 17 PS4 FOR HONOR PS4 FIFA 17 PS3

Top 10 Giochi PC (10/16 Luglio 2017)

THE SIMS 4 FIFA 17 GTA V CALL OF DUTY BLACK OPS II BATTLEFIELD 1 FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 8ALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE PREY

Su PC The Sims 4 continua ad essere il leader assoluto del mercato italiano, seguito da FIFA 17 e Grand Theft Auto V.