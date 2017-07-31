Crash Bandicoot guida la classifica italiana, Splatoon 2 al secondo posto

Classifica Italiana Console (17/23 Luglio 2017)
- CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4
- SPLATOON 2 NINTENDO SWITCH
- TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4
- GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
- RISE OF THE TOMB RAIDER 20 YEAR CELEBRATION PS4
- MINECRAFT PS4
- BATTLEFIELD 1 PS4
- MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH
- CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4
- FIFA 17 PS3
Classifica Italiana PC (17/23 Luglio 2017)
- THE SIMS 4
- CALL OF DUTY BLACK OPS II RE
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
- GTA V GRAND THEFT AUTO
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
- FARMING SIMULATOR 17
- CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
- FOOTBALL MANAGER 2017
- FIFA 17
- PRO CYCLING MANAGER 2017
Su PC invece il leader assoluto si dimostra ancora una volta The Sims 4 (in arrivo su console a novembre) seguito da Call of Duty Black Ops II e Call of Duty Modern Warfare 3.
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