Crash Bandicoot guida la classifica italiana, Splatoon 2 al secondo posto

continua a dominare la classifica di vendita italiana, restando stabilmente in prima posizione anche nella settimana che va dal 17 al 23 luglio. Al secondo posto troviamo, seguito da

Classifica Italiana Console (17/23 Luglio 2017)

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 SPLATOON 2 NINTENDO SWITCH TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 RISE OF THE TOMB RAIDER 20 YEAR CELEBRATION PS4 MINECRAFT PS4 BATTLEFIELD 1 PS4 MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4 FIFA 17 PS3

Classifica Italiana PC (17/23 Luglio 2017)

THE SIMS 4 CALL OF DUTY BLACK OPS II RE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 GTA V GRAND THEFT AUTO CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE FOOTBALL MANAGER 2017 FIFA 17 PRO CYCLING MANAGER 2017

Su PC invece il leader assoluto si dimostra ancora una volta The Sims 4 (in arrivo su console a novembre) seguito da Call of Duty Black Ops II e Call of Duty Modern Warfare 3.