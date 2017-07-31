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Crash Bandicoot guida la classifica italiana, Splatoon 2 al secondo posto

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INFORMAZIONI GIOCO
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy continua a dominare la classifica di vendita italiana, restando stabilmente in prima posizione anche nella settimana che va dal 17 al 23 luglio. Al secondo posto troviamo Splatoon 2, seguito da Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Classifica Italiana Console (17/23 Luglio 2017)

  1. CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4
  2. SPLATOON 2 NINTENDO SWITCH
  3. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4
  4. GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
  5. RISE OF THE TOMB RAIDER 20 YEAR CELEBRATION PS4
  6. MINECRAFT PS4
  7. BATTLEFIELD 1 PS4
  8. MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH
  9. CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4
  10. FIFA 17 PS3

Classifica Italiana PC (17/23 Luglio 2017)

  1. THE SIMS 4
  2. CALL OF DUTY BLACK OPS II RE
  3. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
  4. GTA V GRAND THEFT AUTO
  5. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
  6. FARMING SIMULATOR 17
  7. CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
  8. FOOTBALL MANAGER 2017
  9. FIFA 17
  10. PRO CYCLING MANAGER 2017

Su PC invece il leader assoluto si dimostra ancora una volta The Sims 4 (in arrivo su console a novembre) seguito da Call of Duty Black Ops II e Call of Duty Modern Warfare 3.

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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
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  • Disponibile per
  • PS4
  • Date di Pubblicazione
  • PS4 : 30/06/2017
  • Genere: Platform
  • Sviluppatore: Vicarious Visions
  • Publisher: Activision
  • Pegi: 7+
  • Lingua: Inglese con Sottotitoli in Italiano

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