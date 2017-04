Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: vediamo i livelli Road to Ruin e Cortex Power

Sulla pagina disono stati pubblicati una nuova immagine e un video comparativo per, in cui vengono mostrati rispettivamente i livelli(Crash Bandicoot 2) e(dal primo capitolo).

Cortex Power è uno dei livelli più impegnativi presenti nel primo capitolo di Crash Bandicoot: il video riportato in cima propone un breve confronto tra la versione originale e quella rimasterizzata della N. Sane Triolgy. In basso, invece, potete dare un'occhiata a un'immagine che ritrae la nuova versione di Road to Ruin, il livello segreto di Crash Bandicoot 2. Nelle precedenti occasioni abbiamo assistito a un trailer dedicato al Dr Neo Cortex, oltra a un video di gameplay della durata di 3 minuti ambientato nel livello Upstream.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana (Dal New Nintendo 2DS XL ai rumor su Bully 2).